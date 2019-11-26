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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


HSBC Portföy Uzun Vad.

26.11.2019 14:36 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:36
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,547114 -0,15
İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 113,644185 -0,05
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,218659 -0,05
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,771560 -0,02
Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu 0,018894 -0,01
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024961 -0,47
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,745663 -0,18
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021785 -0,14
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,291935 -0,11
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,807974 -0,10
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,052586 -1,73
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,057614 -1,59
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,103886 -1,54
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,057359 -1,43
İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 58,172499 -1,42
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,857922 -0,93
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,704855 -0,91
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,730325 -0,80
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,273349 -0,76
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,046320 -0,70
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,482052 -0,47
Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,020324 -0,34
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,148322 -0,34
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,036761 -0,14
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,097720 -0,13
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 20,505358 -0,42
İş Portföy Altın Fonu 0,029999 -0,25
Fiba Portföy Altın Fonu 0,022725 -0,15
HSBC Portföy Altın Fonu 2,344629 -0,14
TEB Portföy Altın Fonu 0,065273 -0,13
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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