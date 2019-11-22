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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


İstanbul Portföy Yab.

22.11.2019 14:38 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:38
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,035639 -0,51
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,328564 -0,22
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 547,779834 -0,20
İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 113,589056 -0,18
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,547892 -0,17
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,443144 -0,73
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023577 -0,37
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,057050 -0,29
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030455 -0,17
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,382604 -0,15
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,037365 -0,59
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,076807 -0,40
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 72,579464 -0,32
Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,711114 -0,22
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026485 -0,22
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,743016 -0,45
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,114197 -0,43
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,877933 -0,30
Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,497848 -0,25
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,019374 -0,22
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,036786 -0,66
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,098614 -0,63
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,162935 -0,57
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022375 -0,09
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,146748 -0,05
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,038522 -0,70
TEB Portföy Altın Fonu 0,065328 -0,68
Fiba Portföy Altın Fonu 0,022745 -0,68
Deniz Port. Altın Fonu 0,033584 -0,67
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,026672 -0,67
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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