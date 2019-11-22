Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab.
22.11.2019 14:38 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:38
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,035639
|-0,51
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,328564
|-0,22
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|547,779834
|-0,20
|İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|113,589056
|-0,18
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,547892
|-0,17
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,443144
|-0,73
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,023577
|-0,37
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,057050
|-0,29
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030455
|-0,17
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,382604
|-0,15
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,037365
|-0,59
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,076807
|-0,40
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|72,579464
|-0,32
|Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,711114
|-0,22
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,026485
|-0,22
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,743016
|-0,45
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,114197
|-0,43
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|1,877933
|-0,30
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,497848
|-0,25
|Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon
|0,019374
|-0,22
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,036786
|-0,66
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,098614
|-0,63
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,162935
|-0,57
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,022375
|-0,09
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,146748
|-0,05
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,038522
|-0,70
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,065328
|-0,68
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,022745
|-0,68
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,033584
|-0,67
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,026672
|-0,67
Kaynak: AA