Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları



QNB Finans Portföy A.

18.11.2019 14:42 | Son Güncelleme: 18.11.2019 14:42

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 553,127805 -0,14 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,054490 -0,14 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,061351 -0,13 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036540 -0,07 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,365308 -0,07 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021970 -0,87 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025306 -0,39 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,037798 -0,22 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,018068 -0,09 Qinvest Portföy Değ. Fon 0,056595 -0,04 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,106102 -0,03 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022549 -0,11 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,399152 -0,09 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,217689 -0,03 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,026219 -0,03 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,037089 -0,02 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları İş Portföy Altın Fonu 0,030255 -0,23 QNB Finans Portföy Altın BYF 24,280212 -0,15 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,038863 -0,02 Deniz Port. Altın Fonu 0,033870 -0,02 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,026908 -0,02

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)