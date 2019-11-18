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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


QNB Finans Portföy A.

18.11.2019 14:42 | Son Güncelleme: 18.11.2019 14:42
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 553,127805 -0,14
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,054490 -0,14
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,061351 -0,13
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036540 -0,07
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,365308 -0,07
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021970 -0,87
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025306 -0,39
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,037798 -0,22
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,018068 -0,09
Qinvest Portföy Değ. Fon 0,056595 -0,04
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,106102 -0,03
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022549 -0,11
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,399152 -0,09
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,217689 -0,03
Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,026219 -0,03
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,037089 -0,02
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
İş Portföy Altın Fonu 0,030255 -0,23
QNB Finans Portföy Altın BYF 24,280212 -0,15
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,038863 -0,02
Deniz Port. Altın Fonu 0,033870 -0,02
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,026908 -0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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