Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab.
14.11.2019 15:08 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:08
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,036547
|-0,51
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|553,709755
|-0,44
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,366383
|-0,39
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,054528
|-0,21
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,061297
|-0,12
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022051
|-0,82
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,023770
|-0,80
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,468958
|-0,62
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030819
|-0,18
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,057457
|-0,11
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,026680
|-1,07
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,038638
|-0,95
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,078000
|-0,55
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,076720
|-0,47
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,042891
|-0,39
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,133249
|-0,86
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,016106
|-0,19
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,106022
|-0,07
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,076163
|-0,01
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,216989
|-0,15
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,399230
|-0,13
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,025732
|-0,10
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,022577
|-0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA