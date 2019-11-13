Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab.
13.11.2019 14:46 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:46
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,036733
|-0,36
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,061371
|-0,09
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,032129
|-0,05
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,042282
|-0,04
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,054644
|-0,01
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,023962
|-0,57
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025194
|-0,35
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014918
|-0,17
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030875
|-0,12
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,483460
|-0,09
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,026969
|-0,56
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,038218
|-0,14
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,374185
|-0,03
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,030800
|-0,03
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,036895
|-0,87
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,102055
|-0,82
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,165957
|-0,71
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,449434
|-0,26
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,123398
|-0,20
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,065544
|-0,90
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,026771
|-0,88
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,033713
|-0,88
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,022822
|-0,87
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,038666
|-0,87
Kaynak: AA