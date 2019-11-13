Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları



İstanbul Portföy Yab.

13.11.2019 14:46 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:46

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036733 -0,36 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,061371 -0,09 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,032129 -0,05 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,042282 -0,04 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,054644 -0,01 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023962 -0,57 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025194 -0,35 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014918 -0,17 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030875 -0,12 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,483460 -0,09 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026969 -0,56 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,038218 -0,14 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,374185 -0,03 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,030800 -0,03 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,036895 -0,87 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,102055 -0,82 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,165957 -0,71 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,449434 -0,26 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,123398 -0,20 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları TEB Portföy Altın Fonu 0,065544 -0,90 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,026771 -0,88 Deniz Port. Altın Fonu 0,033713 -0,88 Fiba Portföy Altın Fonu 0,022822 -0,87 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,038666 -0,87

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)