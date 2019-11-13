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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


İstanbul Portföy Yab.

13.11.2019 14:46 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:46
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036733 -0,36
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,061371 -0,09
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,032129 -0,05
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,042282 -0,04
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,054644 -0,01
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023962 -0,57
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025194 -0,35
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014918 -0,17
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030875 -0,12
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,483460 -0,09
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026969 -0,56
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,038218 -0,14
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,374185 -0,03
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,030800 -0,03
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,036895 -0,87
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,102055 -0,82
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,165957 -0,71
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,449434 -0,26
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,123398 -0,20
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu 0,065544 -0,90
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,026771 -0,88
Deniz Port. Altın Fonu 0,033713 -0,88
Fiba Portföy Altın Fonu 0,022822 -0,87
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,038666 -0,87
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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