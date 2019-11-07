Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad.
07.11.2019 14:16 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:16
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,539181
|-0,47
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,215219
|-0,26
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,760581
|-0,26
|İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|112,370446
|-0,21
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,233177
|-0,20
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014779
|-0,96
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,484151
|-0,06
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|1,777679
|-0,25
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,124869
|-0,22
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,030665
|-0,19
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,105858
|-0,18
|Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon
|0,019428
|-0,08
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,037488
|-0,56
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,118451
|-0,52
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,181377
|-0,50
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|İş Portföy Altın Fonu
|0,030687
|-0,64
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,027200
|-0,57
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,066624
|-0,57
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,034264
|-0,57
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,023198
|-0,55
Kaynak: AA