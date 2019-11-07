Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları



HSBC Portföy Uzun Vad.

07.11.2019 14:16 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:16

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,539181 -0,47 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,215219 -0,26 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,760581 -0,26 İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 112,370446 -0,21 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,233177 -0,20 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014779 -0,96 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,484151 -0,06 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,777679 -0,25 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,124869 -0,22 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,030665 -0,19 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,105858 -0,18 Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,019428 -0,08 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,037488 -0,56 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,118451 -0,52 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,181377 -0,50 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları İş Portföy Altın Fonu 0,030687 -0,64 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,027200 -0,57 TEB Portföy Altın Fonu 0,066624 -0,57 Deniz Port. Altın Fonu 0,034264 -0,57 Fiba Portföy Altın Fonu 0,023198 -0,55

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)