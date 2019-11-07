Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


HSBC Portföy Uzun Vad.

07.11.2019 14:16 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:16
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,539181 -0,47
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,215219 -0,26
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,760581 -0,26
İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 112,370446 -0,21
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,233177 -0,20
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014779 -0,96
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,484151 -0,06
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,777679 -0,25
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,124869 -0,22
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,030665 -0,19
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,105858 -0,18
Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,019428 -0,08
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,037488 -0,56
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,118451 -0,52
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,181377 -0,50
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
İş Portföy Altın Fonu 0,030687 -0,64
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,027200 -0,57
TEB Portföy Altın Fonu 0,066624 -0,57
Deniz Port. Altın Fonu 0,034264 -0,57
Fiba Portföy Altın Fonu 0,023198 -0,55
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et