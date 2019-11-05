Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları



İş Portföy Yab.

05.11.2019 14:32

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,060864 -0,71 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,299327 -0,53 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,041472 -0,51 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,996380 -0,46 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 6,492766 -0,45 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,056946 -0,65 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025765 -0,59 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030555 -0,41 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,483423 -0,18 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,771522 -0,01 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 71,375008 -0,02 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,074583 -0,39 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,006988 -0,30 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,364523 -0,22 HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 0,024321 -0,04 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,030716 -0,02 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,037582 -1,14 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,121322 -1,12 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,184154 -1,09 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022196 -0,61 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,184448 -0,57 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları TEB Portföy Altın Fonu 0,066806 -1,22 Deniz Port. Altın Fonu 0,034358 -1,21 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,027275 -1,21 Ak Portföy Altın Fonu 0,062914 -1,18 Fiba Portföy Altın Fonu 0,023264 -1,18

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)