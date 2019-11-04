Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.
04.11.2019 14:40
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|548,699901
|-0,31
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021984
|-0,40
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,027520
|-0,62
|Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,237768
|-0,38
|Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,189118
|-0,32
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,956006
|-0,32
|Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,108547
|-0,24
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|1,759044
|-0,14
|HSBC Portföy Değ. Fon
|92,132767
|-0,10
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,043455
|-0,07
|Aura Portföy İki. Değ. Fon
|1,731231
|-0,05
|Global Md Portföy İki. Değ. Fonu
|0,020932
|-0,04
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,094005
|-0,46
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,408017
|-0,27
|Ziraat Portföy Katılım Fonu
|0,019648
|-0,03
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|21,706787
|-0,37
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|24,825773
|-0,31
Kaynak: AA