Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları



QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 550,405661 -0,74

İş Portföy Yab. Borç. Araç.

01.11.2019 15:20

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 550,405661 -0,74 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,061132 -0,53 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,341146 -0,37 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,053861 -0,26 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,000139 -0,04 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014071 -4,30 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030542 -0,63 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023532 -0,46 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,716806 -0,14 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,417432 -0,04 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,048627 -4,13 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,095936 -3,80 Ziraat Portföy Tem. Öde. Şirk. His. Sen. Fon (HSYF) 0,103673 -2,52 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,108810 -2,50 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,031381 -2,38 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,761434 -1,81 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,258632 -1,05 Gedik Portföy Karma Fon 0,931247 -0,94 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,043485 -0,85 Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. Yönelik Değ. Öz. Fon 0,020344 -0,84 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,002517 -1,49 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022291 -0,69 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,411828 -0,58 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,016773 -0,14 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,191314 -0,04 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 24,902681 -0,22

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)