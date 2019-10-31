Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 549,931017 -0,93
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.

31.10.2019 14:28
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 549,931017 -0,93
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,047140 -0,79
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,350866 -0,69
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,009557 -0,67
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,161431 -0,65
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025704 -1,97
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014326 -1,89
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023784 -0,54
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,431494 -0,54
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030684 -0,44
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,048974 -2,14
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,096469 -1,99
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 52,583835 -1,56
Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,577342 -1,52
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,108891 -1,50
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,772827 -1,02
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,258533 -0,73
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,043564 -0,72
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,006640 -0,70
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,635602 -0,67
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,037473 -1,69
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,180309 -1,59
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,118070 -1,58
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,407813 -0,64
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022429 -0,48
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu 0,066607 -1,72
Deniz Port. Altın Fonu 0,034255 -1,69
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,027202 -1,69
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,039279 -1,67
Fiba Portföy Altın Fonu 0,023194 -1,65
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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