Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 549,931017 -0,93
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
31.10.2019 14:28
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|549,931017
|-0,93
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,047140
|-0,79
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,350866
|-0,69
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,009557
|-0,67
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,161431
|-0,65
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025704
|-1,97
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014326
|-1,89
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,023784
|-0,54
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,431494
|-0,54
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030684
|-0,44
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,048974
|-2,14
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,096469
|-1,99
|Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|52,583835
|-1,56
|Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,577342
|-1,52
|Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,108891
|-1,50
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|1,772827
|-1,02
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,258533
|-0,73
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,043564
|-0,72
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,006640
|-0,70
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,635602
|-0,67
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,037473
|-1,69
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,180309
|-1,59
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,118070
|-1,58
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,407813
|-0,64
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,022429
|-0,48
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,066607
|-1,72
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,034255
|-1,69
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,027202
|-1,69
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,039279
|-1,67
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,023194
|-1,65
Kaynak: AA