Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,061458 -0,43
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,054001 -0,22
Aura Portföy Yab. Borç.

25.10.2019 14:48
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,061458 -0,43
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,054001 -0,22
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,349827 -0,13
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,310043 -0,06
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036298 -0,02
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,057059 -0,42
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023640 -0,35
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030735 -0,33
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,418471 -0,14
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025811 -0,12
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 62,144635 -0,30
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,064030 -0,29
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,045549 -0,15
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026350 -0,14
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,074607 -0,04
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,012428 -0,28
TEB Portföy Alarko Grubu Değ. Özel Fon 2,048704 -0,07
İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,312321 -0,03
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,037557 -0,58
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,121142 -0,52
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,184165 -0,45
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022447 -0,38
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,374876 -0,26
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
İş Portföy Altın Fonu 0,030694 -0,67
TEB Portföy Altın Fonu 0,066815 -0,56
Deniz Port. Altın Fonu 0,034358 -0,56
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,039386 -0,55
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,027293 -0,55
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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