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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


QNB Finans Portföy A.

24.10.2019 14:50
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 554,529516 -1,22
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036305 -1,10
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,352928 -0,88
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,061722 -0,87
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,054120 -0,80
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,421869 -1,31
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021840 -1,03
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030836 -1,01
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,057299 -0,91
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023722 -0,90
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,076084 -1,33
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,042043 -1,01
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,036179 -1,00
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026387 -0,88
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,074635 -0,83
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,015241 -0,91
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,069461 -0,65
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,074445 -0,21
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022532 -0,91
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,381165 -0,90
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,194750 -0,84
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,037775 -0,67
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,126986 -0,65
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,338672 -0,85
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,039604 -0,69
ING Portföy Altın Fonu 0,030432 -0,69
Fiba Portföy Altın Fonu 0,023399 -0,69
TEB Portföy Altın Fonu 0,067192 -0,69
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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