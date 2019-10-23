Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


QNB Finans Portföy A.

23.10.2019 14:56
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 561,350036 -0,32
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026032 -0,19
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 69,883830 -0,49
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 61,672070 -0,43
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,036544 -0,42
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,076467 -0,50
Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,017645 -0,05
Qinvest Portföy Değ. Fon 0,055032 -0,04
Aura Portföy Değ. Fon 0,644013 -0,02
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,026424 -0,03
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,520764 -1,66
QNB Finans Portföy Altın BYF 24,955237 -0,62
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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