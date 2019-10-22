Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Bir.
22.10.2019 14:30
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,256805
|-0,03
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,049250
|-1,88
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,022751
|-1,84
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,018647
|-1,72
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,096798
|-1,72
|Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu
|0,020109
|-1,69
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Üç. Değ. Fon
|1,295766
|-0,66
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,255543
|-0,58
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,617132
|-0,57
|Ziraat Portföy İki. Değ. Fon
|77,042190
|-0,55
|Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. Yönelik Değ. Öz. Fon
|0,020207
|-0,44
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,056361
|-0,08
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,671026
|-0,01
|Ziraat Portföy Katılım Fonu
|0,019205
|-0,01
Kaynak: AA