Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları


TEB Portföy Bir.

22.10.2019 14:30
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,256805 -0,03
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,049250 -1,88
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,022751 -1,84
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018647 -1,72
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,096798 -1,72
Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,020109 -1,69
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,295766 -0,66
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,255543 -0,58
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,617132 -0,57
Ziraat Portföy İki. Değ. Fon 77,042190 -0,55
Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. Yönelik Değ. Öz. Fon 0,020207 -0,44
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,056361 -0,08
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,671026 -0,01
Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,019205 -0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et