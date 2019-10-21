Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


İş Portföy Yab.

21.10.2019 14:34
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,061681 -1,71
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036290 -1,58
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,348883 -1,52
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 557,054429 -1,34
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,054011 -1,15
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014114 -2,51
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,413602 -2,14
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,057148 -1,99
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023545 -1,92
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030776 -1,87
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,036015 -3,48
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 69,114017 -2,81
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,063649 -2,56
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,076280 -2,54
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,073977 -2,39
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,069168 -1,66
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,014692 -1,39
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,074139 -0,61
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022480 -1,78
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,037627 -1,71
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,123145 -1,65
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,374775 -1,59
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,185448 -1,36
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
HSBC Portföy Altın Fonu 2,402268 -1,77
Deniz Port. Altın Fonu 0,034420 -1,76
TEB Portföy Altın Fonu 0,066948 -1,75
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,039486 -1,74
ING Portföy Altın Fonu 0,030328 -1,73
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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