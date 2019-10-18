Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları



QNB Finans Portföy A.

18.10.2019 14:33

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 564,610689 -0,34 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,064483 -0,24 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,343621 -0,23 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,041651 -0,23 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,027348 -0,23 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022167 -0,34 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,031362 -0,11 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,058311 -0,11 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,037312 -0,34 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,037472 -0,05 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,401208 -0,31 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,074594 -0,23 Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon 0,055655 -0,08 TEB Portföy Alarko Grubu Değ. Özel Fon 2,037229 -0,08 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,018804 -0,31 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022888 -0,24 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,221516 -0,20 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,413251 -0,18 Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,017468 -0,18 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,027825 -0,10 Ak Portföy Altın Fonu 0,064045 -0,10 HSBC Portföy Altın Fonu 2,445459 -0,09 ING Portföy Altın Fonu 0,030862 -0,08 Deniz Port. Altın Fonu 0,035037 -0,08

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)