Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


QNB Finans Portföy A.

18.10.2019 14:33
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 564,610689 -0,34
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,064483 -0,24
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,343621 -0,23
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,041651 -0,23
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,027348 -0,23
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022167 -0,34
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,031362 -0,11
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,058311 -0,11
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,037312 -0,34
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,037472 -0,05
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,401208 -0,31
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,074594 -0,23
Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon 0,055655 -0,08
TEB Portföy Alarko Grubu Değ. Özel Fon 2,037229 -0,08
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,018804 -0,31
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022888 -0,24
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,221516 -0,20
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,413251 -0,18
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,017468 -0,18
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,027825 -0,10
Ak Portföy Altın Fonu 0,064045 -0,10
HSBC Portföy Altın Fonu 2,445459 -0,09
ING Portföy Altın Fonu 0,030862 -0,08
Deniz Port. Altın Fonu 0,035037 -0,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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