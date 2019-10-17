Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Deniz Port.

17.10.2019 14:29
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,694776 -0,97
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,493345 -0,84
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,201504 -0,69
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,054718 -0,57
İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 108,366112 -0,53
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,695736 -0,39
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026305 -0,31
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,336121 -0,29
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,550923 -0,25
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,477762 -0,25
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,021896 -2,13
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,301684 -1,65
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,040550 -1,37
Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,192519 -1,35
Ak Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,098228 -1,34
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,405552 -1,89
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,727487 -0,99
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,042070 -0,78
İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,283318 -0,71
Ziraat Portföy İki. Değ. Fon 75,642708 -0,66
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,038299 -0,98
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,142780 -0,96
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,202141 -0,90
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,325191 -0,77
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,958395 -0,52
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
ING Portföy Altın Fonu 0,030887 -1,02
TEB Portföy Altın Fonu 0,068190 -1,02
Deniz Port. Altın Fonu 0,035065 -1,02
Fiba Portföy Altın Fonu 0,023737 -1,01
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,027854 -1,00
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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