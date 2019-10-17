Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port.
17.10.2019 14:29
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,694776
|-0,97
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,493345
|-0,84
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,201504
|-0,69
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,054718
|-0,57
|İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|108,366112
|-0,53
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,695736
|-0,39
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,026305
|-0,31
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,336121
|-0,29
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,550923
|-0,25
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,477762
|-0,25
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,021896
|-2,13
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,301684
|-1,65
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,040550
|-1,37
|Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,192519
|-1,35
|Ak Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,098228
|-1,34
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,405552
|-1,89
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|1,727487
|-0,99
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,042070
|-0,78
|İş Portföy Üç. Değ. Fon
|1,283318
|-0,71
|Ziraat Portföy İki. Değ. Fon
|75,642708
|-0,66
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,038299
|-0,98
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,142780
|-0,96
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,202141
|-0,90
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,325191
|-0,77
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,958395
|-0,52
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|ING Portföy Altın Fonu
|0,030887
|-1,02
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,068190
|-1,02
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,035065
|-1,02
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,023737
|-1,01
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,027854
|-1,00
Kaynak: AA