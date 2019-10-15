Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Deniz Port.

15.10.2019 14:46
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,705906 -1,66
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,500829 -1,63
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,204135 -1,44
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 155,913419 -0,84
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 18,906218 -0,83
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014444 -0,89
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,245724 -0,89
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,697913 -0,76
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,551330 -0,40
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,337180 -0,32
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,045798 -7,71
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,090880 -7,59
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,049961 -5,97
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 8,827196 -5,79
Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,071347 -5,77
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,395792 -5,54
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,246536 -4,29
HSBC Portföy Değ. Fon 87,956825 -3,13
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,041919 -3,06
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,581376 -2,77
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,947554 -4,22
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,326328 -3,25
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,027879 -2,87
Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,018958 -1,55
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,656840 -0,64
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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