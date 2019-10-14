Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


İş Portföy Yab.

14.10.2019 14:37
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,062485 -0,69
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,368200 -0,45
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,041802 -0,42
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,054816 -0,33
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,006029 -0,28
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026232 -1,44
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,057739 -0,29
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,479218 -0,26
Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,312292 -0,17
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,749476 -0,17
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,049622 -0,45
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,098341 -0,44
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 52,874916 -0,06
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,936233 -0,05
Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,257006 0,00
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,006630 -0,78
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,477579 -0,41
Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,344302 -0,33
Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 6,959094 -0,30
Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,105222 -0,23
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,038095 -1,75
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,138008 -1,74
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,197346 -1,62
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,407462 -0,51
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022779 -0,44
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,027732 -1,88
TEB Portföy Altın Fonu 0,067913 -1,85
Fiba Portföy Altın Fonu 0,023633 -1,85
ING Portföy Altın Fonu 0,030754 -1,84
Deniz Port. Altın Fonu 0,034914 -1,84
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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