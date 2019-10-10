Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,515360 -0,40
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç.

10.10.2019 14:26
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,515360 -0,40
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,209112 -0,37
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036473 -0,37
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 19,163383 -0,27
Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 7,063971 -0,22
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,712160 -0,31
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,558647 -0,27
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,256778 -0,24
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,343489 -0,22
Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,313831 -0,01
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,050052 -2,86
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,043766 -2,82
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,022550 -2,76
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,099163 -2,60
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,950221 -2,54
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,489182 -1,58
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,258423 -1,52
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,634707 -1,43
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,043151 -1,27
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,778117 -1,25
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,055807 -1,88
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,367751 -1,66
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,992382 -1,47
Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,019181 -0,61
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,662963 -0,23
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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