Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,515360 -0,40
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç.
10.10.2019 14:26
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,515360
|-0,40
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,209112
|-0,37
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,036473
|-0,37
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|19,163383
|-0,27
|Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|7,063971
|-0,22
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,712160
|-0,31
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,558647
|-0,27
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,256778
|-0,24
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,343489
|-0,22
|Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F.
|1,313831
|-0,01
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,050052
|-2,86
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,043766
|-2,82
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,022550
|-2,76
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,099163
|-2,60
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,950221
|-2,54
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,489182
|-1,58
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,258423
|-1,52
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,634707
|-1,43
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,043151
|-1,27
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|1,778117
|-1,25
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,055807
|-1,88
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,367751
|-1,66
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,992382
|-1,47
|Ziraat Portföy Katılım Fonu
|0,019181
|-0,61
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,662963
|-0,23
Kaynak: AA