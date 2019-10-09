Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,728974 -0,72
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç.

09.10.2019 14:33
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,728974 -0,72
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,517451 -0,51
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,209892 -0,37
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 19,215808 -0,36
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,226938 -0,30
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,259788 -0,13
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,562807 -0,04
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,045036 -1,96
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,545930 -1,77
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,058726 -1,60
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,460676 -1,58
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 54,488455 -1,51
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,800705 -1,44
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,018651 -0,96
Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,478999 -0,80
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,006777 -0,79
Global Md Portföy İki. Değ. Fonu 0,020835 -0,62
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,007220 -1,17
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,390857 -0,59
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,076087 -0,39
Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,019299 -0,35
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,666844 -0,14
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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