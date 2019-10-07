Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 547,908867 -0,17
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç.

07.10.2019 14:00
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 547,908867 -0,17
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,035752 -0,07
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025771 -0,05
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,046510 -0,18
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,008614 -0,47
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022221 -0,06
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,055756 -0,89
QNB Finans Portföy Altın BYF 24,721623 -0,56
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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