Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları



QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 547,908867 -0,17

İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç.

07.10.2019 14:00

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 547,908867 -0,17 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,035752 -0,07 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025771 -0,05 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,046510 -0,18 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,008614 -0,47 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022221 -0,06 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,055756 -0,89 QNB Finans Portföy Altın BYF 24,721623 -0,56

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)