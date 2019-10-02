Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


HSBC Portföy Uzun Vad.

02.10.2019 16:44
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,519330 -0,16
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,023059 -0,06
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,733374 -0,06
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 158,245081 -0,04
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,210316 -0,04
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013806 -0,62
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021268 -0,57
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025258 -0,45
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,711341 -0,36
Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,304171 -0,31
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,053408 -1,92
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,105213 -1,67
Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF) 1,067306 -1,64
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 37,422262 -1,55
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 62,313348 -1,54
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,043745 -0,92
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,266173 -0,88
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,670648 -0,77
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,828975 -0,71
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,143791 -1,61
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,036447 -1,59
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,092194 -1,50
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,010048 -0,60
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,083802 -0,50
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu 0,064966 -1,70
ING Portföy Altın Fonu 0,029383 -1,68
Fiba Portföy Altın Fonu 0,022592 -1,67
Deniz Port. Altın Fonu 0,033391 -1,66
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,026564 -1,65

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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