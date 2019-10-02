Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad.
02.10.2019 16:44
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,519330
|-0,16
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,023059
|-0,06
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,733374
|-0,06
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|158,245081
|-0,04
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,210316
|-0,04
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013806
|-0,62
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021268
|-0,57
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025258
|-0,45
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,711341
|-0,36
|Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F.
|1,304171
|-0,31
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,053408
|-1,92
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,105213
|-1,67
|Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,067306
|-1,64
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|37,422262
|-1,55
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|62,313348
|-1,54
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,043745
|-0,92
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,266173
|-0,88
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,670648
|-0,77
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|1,828975
|-0,71
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,143791
|-1,61
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,036447
|-1,59
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,092194
|-1,50
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,010048
|-0,60
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,083802
|-0,50
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,064966
|-1,70
|ING Portföy Altın Fonu
|0,029383
|-1,68
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,022592
|-1,67
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,033391
|-1,66
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,026564
|-1,65
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA