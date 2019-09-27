Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab.
27.09.2019 14:14
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,060568
|-0,46
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|545,620581
|-0,38
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|1,950494
|-0,29
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,285463
|-0,26
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,040588
|-0,24
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025923
|-1,39
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014515
|-0,37
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,022796
|-0,36
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021797
|-0,36
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,056077
|-0,35
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,051929
|-1,12
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|61,753509
|-0,94
|Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,111675
|-0,90
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,102008
|-0,89
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|9,634549
|-0,87
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,460874
|-0,86
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,006652
|-0,60
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|0,989217
|-0,40
|Ziraat Portföy İki. Değ. Fon
|78,345420
|-0,37
|Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. Yönelik Değ. Öz. Fon
|0,020427
|-0,37
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,037634
|-1,22
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,181067
|-1,16
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,125447
|-1,08
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,159716
|-0,36
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,022101
|-0,34
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|21,493885
|-2,41
|İş Portföy Altın Fonu
|0,030653
|-1,67
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,039542
|-1,19
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,067198
|-1,19
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,034517
|-1,19
Kaynak: AA