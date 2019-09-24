Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


ING Portföy Bir.

24.09.2019 15:02
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
ING Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 2,152531 -0,05
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 551,755944 -0,04
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,374557 -0,26
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,040579 -0,59
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,109906 -0,58
Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,678472 -0,54
QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,477412 -0,52
Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,020555 -0,49
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,055364 -0,57
Gedik Portföy Karma Fon 0,925948 -0,26
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,042601 -0,15
Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,469810 -0,14
İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,025076 -0,11
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,970927 -0,56
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,352729 -0,45
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,049145 -0,34
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,651604 -0,13
Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,019051 -0,09
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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