Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Deniz Port.

20.09.2019 13:48
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,704031 -0,21
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,205089 -0,13
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,500529 -0,12
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,023844 -0,07
Ziraat Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 250,688488 -0,06
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,697327 -0,27
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023101 -0,13
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,246747 -0,12
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,327858 -0,07
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,541095 -0,04
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,050663 -2,42
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,099494 -2,34
Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,190383 -2,10
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,399600 -2,08
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,110660 -2,05
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,418559 -1,21
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,256421 -1,07
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,042619 -0,96
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,074660 -0,89
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,622367 -0,83
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,974358 -1,30
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,353224 -1,19
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,056331 -0,91
Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,019030 -0,52
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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