Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


QNB Finans Portföy A.

18.09.2019 14:44
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 549,052138 -0,27
Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu 0,018149 -0,05
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,313604 -0,03
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,497215 -0,02
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015171 -4,14
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022623 -0,31
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,701347 -0,16
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,247004 -0,05
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,330842 -0,02
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,097828 -1,19
TEB Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,092479 -1,17
Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF) 1,049198 -1,17
ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,843243 -1,17
Ziraat Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,031622 -1,15
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,410932 -1,11
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,006445 -0,98
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,063848 -0,86
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,258944 -0,65
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,042951 -0,56
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,361940 -0,79
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,062671 -0,46
Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,019102 -0,44
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,982793 -0,36
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,126141 -0,10
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
İş Portföy Altın Fonu 0,030664 -0,13
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,039603 -0,12
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,027459 -0,12
Fiba Portföy Altın Fonu 0,023366 -0,12
Deniz Port. Altın Fonu 0,034574 -0,12
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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