Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.
18.09.2019 14:44
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|549,052138
|-0,27
|Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,018149
|-0,05
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,313604
|-0,03
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,497215
|-0,02
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,015171
|-4,14
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022623
|-0,31
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,701347
|-0,16
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,247004
|-0,05
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,330842
|-0,02
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)
|0,097828
|-1,19
|TEB Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,092479
|-1,17
|Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,049198
|-1,17
|ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,843243
|-1,17
|Ziraat Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,031622
|-1,15
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,410932
|-1,11
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,006445
|-0,98
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,063848
|-0,86
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,258944
|-0,65
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,042951
|-0,56
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,361940
|-0,79
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,062671
|-0,46
|Ziraat Portföy Katılım Fonu
|0,019102
|-0,44
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,982793
|-0,36
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,126141
|-0,10
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|İş Portföy Altın Fonu
|0,030664
|-0,13
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,039603
|-0,12
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,027459
|-0,12
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,023366
|-0,12
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,034574
|-0,12
Kaynak: AA