Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad.
17.09.2019 14:08
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,497304
|-0,25
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,203986
|-0,15
|İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|107,816237
|-0,10
|ING Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|2,139352
|-0,10
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,222058
|-0,08
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,247575
|-0,06
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,704105
|0,00
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,195183
|-1,30
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,102741
|-1,27
|Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)
|4,701450
|-1,13
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,052376
|-1,10
|Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,113158
|-0,92
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,426699
|-1,34
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,006509
|-0,99
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,366889
|-0,90
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,260644
|-0,57
|Deniz Port. Üç. Değ. Fon
|0,969618
|-0,49
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,654566
|-0,01
Kaynak: AA