Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Deniz Port.

11.09.2019 13:58
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,026577 -0,45
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,045369 -0,22
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,490620 -0,17
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,693641 -0,13
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,062882 -0,07
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026159 -0,05
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015002 -0,03
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 53,812114 -0,29
Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,145010 -0,03
Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,025702 -0,01
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,072562 -0,13
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,030071 -0,09
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,100003 -0,05
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,006418 -0,05
TEB Portföy Alarko Grubu Değ. Özel Fon 2,014353 -0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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