Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port.
11.09.2019 13:58
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,026577
|-0,45
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,045369
|-0,22
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,490620
|-0,17
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,693641
|-0,13
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,062882
|-0,07
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,026159
|-0,05
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,015002
|-0,03
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|53,812114
|-0,29
|Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,145010
|-0,03
|Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,025702
|-0,01
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,072562
|-0,13
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,030071
|-0,09
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|2,100003
|-0,05
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,006418
|-0,05
|TEB Portföy Alarko Grubu Değ. Özel Fon
|2,014353
|-0,04
Kaynak: AA