Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


HSBC Portföy Uzun Vad.

09.09.2019 14:46
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,493147 -0,35
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,696259 -0,25
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,202542 -0,06
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 18,626049 -0,02
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,220583 -0,02
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,686894 -0,37
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021870 -0,36
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,463148 -0,35
Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,293592 -0,20
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,722907 -0,20
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,098057 -2,37
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,049755 -2,23
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,025901 -1,77
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018715 -1,74
Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,020274 -1,64
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,006360 -1,18
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,361265 -1,04
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,390280 -1,01
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,587576 -0,86
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,255634 -0,78
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,037641 -2,05
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,181518 -2,01
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,125102 -1,85
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,029196 -0,72
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,040966 -0,68
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Fiba Portföy Altın Fonu 0,023350 -2,04
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,027442 -2,03
TEB Portföy Altın Fonu 0,066965 -2,03
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,039605 -2,02
Deniz Port. Altın Fonu 0,034586 -2,00
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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