Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad.
09.09.2019 14:46
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,493147
|-0,35
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,696259
|-0,25
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,202542
|-0,06
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|18,626049
|-0,02
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,220583
|-0,02
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,686894
|-0,37
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021870
|-0,36
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,463148
|-0,35
|Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F.
|1,293592
|-0,20
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,722907
|-0,20
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,098057
|-2,37
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,049755
|-2,23
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,025901
|-1,77
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,018715
|-1,74
|Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu
|0,020274
|-1,64
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,006360
|-1,18
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,361265
|-1,04
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,390280
|-1,01
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,587576
|-0,86
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,255634
|-0,78
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,037641
|-2,05
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,181518
|-2,01
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,125102
|-1,85
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,029196
|-0,72
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,040966
|-0,68
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,023350
|-2,04
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,027442
|-2,03
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,066965
|-2,03
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,039605
|-2,02
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,034586
|-2,00
Kaynak: AA