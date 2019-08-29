Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab.
29.08.2019 14:30
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,036051
|-0,96
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,052904
|-0,88
|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,312768
|-0,86
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|6,348622
|-0,40
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|6,201653
|-0,40
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,327850
|-0,56
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030528
|-0,50
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,057170
|-0,29
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,022524
|-0,22
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,513623
|-0,16
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,073671
|-1,31
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,034648
|-0,98
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,891465
|-0,78
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,094585
|-0,72
|Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,072318
|-0,67
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|0,974693
|-1,46
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,353627
|-0,51
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|2,092732
|-0,40
|Gedik Portföy Karma Fon
|0,897482
|-0,36
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,008023
|-0,33
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|17,735449
|-0,82
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,017492
|-0,81
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,292714
|-0,78
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,037421
|-0,44
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,184736
|-0,38
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|258,869607
|-0,36
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|25,800974
|-0,25
Kaynak: AA