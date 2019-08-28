Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Ak Portföy Uzun Vad.

28.08.2019 15:02
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,196532 -0,10
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,671482 -0,06
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 151,553522 -0,02
Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu 0,017828 -0,02
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 17,988562 -0,02
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,516080 -0,14
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,312940 -0,12
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,678379 -0,07
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 34,518552 -1,35
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,898485 -1,34
Ak Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,065892 -1,28
Yapı Kredi Port. Bir. His .Sen. Fonu (HSYF) 1,237890 -1,26
HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,092882 -1,19
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,703893 -0,71
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,248953 -0,66
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,562203 -0,50
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,006192 -0,50
ICBC Turkey Portföy İki. Değ. Fon 0,100723 -0,43
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,302910 -0,08
Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,015462 -0,06
Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu 0,013076 -0,05
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,882892 -0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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