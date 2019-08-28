Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Ak Portföy Uzun Vad.
28.08.2019 15:02
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,196532
|-0,10
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,671482
|-0,06
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|151,553522
|-0,02
|Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,017828
|-0,02
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|17,988562
|-0,02
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,516080
|-0,14
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,312940
|-0,12
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,678379
|-0,07
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|34,518552
|-1,35
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,898485
|-1,34
|Ak Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,065892
|-1,28
|Yapı Kredi Port. Bir. His .Sen. Fonu (HSYF)
|1,237890
|-1,26
|HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)
|0,092882
|-1,19
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon
|1,703893
|-0,71
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,248953
|-0,66
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,562203
|-0,50
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,006192
|-0,50
|ICBC Turkey Portföy İki. Değ. Fon
|0,100723
|-0,43
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,302910
|-0,08
|Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,015462
|-0,06
|Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,013076
|-0,05
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|17,882892
|-0,01
Kaynak: AA