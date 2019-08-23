Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad.
23.08.2019 14:16
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,477110
|-1,05
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,677404
|-0,69
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,197644
|-0,56
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|18,042102
|-0,36
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|151,943206
|-0,33
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,022460
|-0,35
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014291
|-0,21
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,512510
|-0,07
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,898697
|-0,91
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,991467
|-0,89
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,018084
|-0,72
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,093842
|-0,70
|Yapı Kredi Port. BIST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu
|0,019616
|-0,68
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,287148
|-0,53
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,549180
|-0,45
|Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon
|0,017715
|-0,43
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,455524
|-0,30
|İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon
|0,024162
|-0,29
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|17,811806
|-0,40
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,026823
|-0,26
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,287533
|-0,23
|Albaraka Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,174534
|-0,05
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,612167
|-0,04
Kaynak: AA