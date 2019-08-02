Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,484794
|-0,27
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,681460
|-0,21
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,198348
|-0,20
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,023225
|-0,11
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|151,455506
|-0,09
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013857
|-4,97
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,024336
|-1,02
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,022609
|-0,52
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,663211
|-0,05
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,434718
|-0,04
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,051940
|-1,32
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,102923
|-1,25
|Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)
|4,640753
|-0,71
|İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|55,442043
|-0,58
|Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|52,035066
|-0,55
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,362911
|-0,48
|HSBC Portföy Değ. Fon
|87,348485
|-0,42
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,255175
|-0,38
|Gedik Portföy Karma Fon
|0,902573
|-0,27
|İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon
|0,024649
|-0,20
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,034647
|-0,56
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,094263
|-0,55
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,049444
|-0,44
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,039701
|-0,41
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,366148
|-0,31
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|19,007260
|-1,53
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,036447
|-0,59
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,061533
|-0,55
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,025315
|-0,55
|ING Portföy Altın Fonu
|0,028049
|-0,55
Kaynak: AA
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