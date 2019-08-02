Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


HSBC Portföy Uzun Vad.

2.08.2019 14:34
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,484794 -0,27
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,681460 -0,21
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,198348 -0,20
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,023225 -0,11
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 151,455506 -0,09
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013857 -4,97
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024336 -1,02
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022609 -0,52
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,663211 -0,05
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,434718 -0,04
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,051940 -1,32
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,102923 -1,25
Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 4,640753 -0,71
İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 55,442043 -0,58
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 52,035066 -0,55
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,362911 -0,48
HSBC Portföy Değ. Fon 87,348485 -0,42
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,255175 -0,38
Gedik Portföy Karma Fon 0,902573 -0,27
İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,024649 -0,20
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,034647 -0,56
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,094263 -0,55
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,049444 -0,44
Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,039701 -0,41
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,366148 -0,31
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 19,007260 -1,53
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,036447 -0,59
TEB Portföy Altın Fonu 0,061533 -0,55
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,025315 -0,55
ING Portföy Altın Fonu 0,028049 -0,55
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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