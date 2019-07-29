Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,036582
|-0,88
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|1,938424
|-0,82
|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,379938
|-0,77
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|543,556289
|-0,76
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,026564
|-0,75
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021551
|-1,36
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030038
|-0,77
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025053
|-0,69
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,023583
|-0,64
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,378379
|-0,57
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,036264
|-1,40
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,075790
|-1,32
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,026444
|-1,13
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,040606
|-0,27
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,073577
|-0,19
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,044562
|-0,97
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,071932
|-0,81
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|0,985008
|-0,42
|Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon
|1,765182
|-0,39
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|2,065514
|-0,37
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,035361
|-1,31
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,115913
|-1,25
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,066012
|-1,07
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,021919
|-0,82
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,305792
|-0,57
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,021972
|-1,34
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,032604
|-1,33
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,062795
|-1,33
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,025827
|-1,33
|ING Portföy Altın Fonu
|0,028617
|-1,32
Kaynak: AA
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