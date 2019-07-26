Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|547,745744
|-0,47
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,036908
|-0,11
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,059573
|-0,11
|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,398475
|-0,08
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,052385
|-0,07
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,023735
|-0,86
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025226
|-0,75
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,055834
|-0,67
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030270
|-0,42
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021849
|-0,36
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,103906
|-1,69
|HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)
|0,100056
|-1,68
|İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,052480
|-1,65
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|37,379347
|-1,63
|İş Portföy BIST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,056938
|-1,62
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,208013
|-1,96
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,054841
|-1,33
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,611541
|-0,73
|Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon
|1,772024
|-0,66
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,256060
|-0,64
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|18,548582
|-1,22
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,035997
|-0,73
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,360462
|-0,73
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,040107
|-0,56
|Ziraat Portföy Katılım Fonu
|0,018732
|-0,29
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|19,795718
|-1,03
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|23,272677
|-0,87
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|233,660315
|-0,80
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,037693
|-0,11
|İş Portföy Altın Fonu
|0,029233
|-0,11
Kaynak: AA
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