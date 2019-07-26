Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


QNB Finans Portföy A.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 547,745744 -0,47
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036908 -0,11
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,059573 -0,11
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,398475 -0,08
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,052385 -0,07
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023735 -0,86
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025226 -0,75
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,055834 -0,67
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030270 -0,42
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021849 -0,36
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,103906 -1,69
HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,100056 -1,68
İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,052480 -1,65
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 37,379347 -1,63
İş Portföy BIST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,056938 -1,62
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,208013 -1,96
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,054841 -1,33
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,611541 -0,73
Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,772024 -0,66
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,256060 -0,64
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 18,548582 -1,22
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,035997 -0,73
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,360462 -0,73
Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,040107 -0,56
Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,018732 -0,29
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 19,795718 -1,03
QNB Finans Portföy Altın BYF 23,272677 -0,87
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 233,660315 -0,80
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,037693 -0,11
İş Portföy Altın Fonu 0,029233 -0,11
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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