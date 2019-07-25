Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,660730 -0,54
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,660730 -0,54
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,472168 -0,50
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,194742 -0,27
ING Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 2,053377 -0,18
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 149,107252 -0,17
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014587 -1,04
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,483892 -0,40
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,042575 -0,34
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,020119 -0,30
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,053289 -0,14
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,219593 -0,07
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,101007 -0,05
Oyak Portföy İki. Değ. Fon 0,022864 -0,02
TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,038326 -0,02
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,917876 -0,24
Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,040333 -0,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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