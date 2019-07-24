Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


İş Portföy Yab.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,059205 -0,01
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021750 -0,18
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,489882 -0,62
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,101061 -0,47
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,028865 -0,40
Oyak Portföy Bir. Değ. Fon 0,029737 -0,04
Oyak Portföy İki. Değ. Fon 0,022869 -0,04
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,035551 -0,29
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,121952 -0,29
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,070740 -0,23
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,037416 -0,30
TEB Portföy Altın Fonu 0,063158 -0,30
Deniz Port. Altın Fonu 0,032795 -0,29
ING Portföy Altın Fonu 0,028784 -0,29
HSBC Portföy Altın Fonu 2,285785 -0,29
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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