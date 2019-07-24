Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:



Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,059205 -0,01 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021750 -0,18 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,489882 -0,62 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,101061 -0,47 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,028865 -0,40 Oyak Portföy Bir. Değ. Fon 0,029737 -0,04 Oyak Portföy İki. Değ. Fon 0,022869 -0,04 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,035551 -0,29 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,121952 -0,29 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,070740 -0,23 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,037416 -0,30 TEB Portföy Altın Fonu 0,063158 -0,30 Deniz Port. Altın Fonu 0,032795 -0,29 ING Portföy Altın Fonu 0,028784 -0,29 HSBC Portföy Altın Fonu 2,285785 -0,29

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)