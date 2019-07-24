Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,059205
|-0,01
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021750
|-0,18
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,489882
|-0,62
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,101061
|-0,47
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,028865
|-0,40
|Oyak Portföy Bir. Değ. Fon
|0,029737
|-0,04
|Oyak Portföy İki. Değ. Fon
|0,022869
|-0,04
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,035551
|-0,29
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,121952
|-0,29
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,070740
|-0,23
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,037416
|-0,30
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,063158
|-0,30
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,032795
|-0,29
|ING Portföy Altın Fonu
|0,028784
|-0,29
|HSBC Portföy Altın Fonu
|2,285785
|-0,29
Kaynak: AA
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