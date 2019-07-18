Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


QNB Finans Portföy A.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 548,499274 -0,38
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,390126 -0,30
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036700 -0,26
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,059356 -0,13
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,051996 -0,01
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014708 -2,77
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022035 -0,75
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,385316 -0,52
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023837 -0,41
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030228 -0,32
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,063348 -0,90
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,040866 -0,79
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,036705 -0,75
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,073437 -0,72
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 69,574173 -0,56
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,058550 -0,02
Meksa Portföy İki. Değ. Fon 0,057080 0,00
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,035218 -0,91
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,112066 -0,88
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,062075 -0,72
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,021992 -0,09
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,293581 -0,08
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu 0,062564 -0,89
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,025741 -0,89
Fiba Portföy Altın Fonu 0,021904 -0,88
Deniz Port. Altın Fonu 0,032499 -0,88
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,037070 -0,88
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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