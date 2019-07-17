Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|550,578660
|-0,73
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,639862
|-0,31
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,190182
|-0,12
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,022524
|-0,12
|Ziraat Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|240,341071
|-0,06
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,015127
|-1,76
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022201
|-0,10
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,055839
|-0,08
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,049993
|-0,57
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,098565
|-0,56
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|69,964705
|-0,35
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,036641
|-0,23
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,063926
|-0,10
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|0,983275
|-0,06
|Taaleri Portföy Değ. Fon
|0,608373
|-0,05
|Deniz Port. Bir. Değ. Fon
|0,035875
|-0,02
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,028698
|-0,02
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu
|0,030715
|-0,12
|Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,014726
|-0,08
|Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,012551
|-0,07
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|23,265896
|-0,53
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|233,852398
|-0,24
Kaynak: AA
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