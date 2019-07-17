Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


QNB Finans Portföy A.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 550,578660 -0,73
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,639862 -0,31
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,190182 -0,12
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,022524 -0,12
Ziraat Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 240,341071 -0,06
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015127 -1,76
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022201 -0,10
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,055839 -0,08
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,049993 -0,57
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,098565 -0,56
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 69,964705 -0,35
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,036641 -0,23
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,063926 -0,10
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,983275 -0,06
Taaleri Portföy Değ. Fon 0,608373 -0,05
Deniz Port. Bir. Değ. Fon 0,035875 -0,02
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,028698 -0,02
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,030715 -0,12
Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,014726 -0,08
Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu 0,012551 -0,07
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF 23,265896 -0,53
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 233,852398 -0,24
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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