Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,520313 -0,37
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,520313 -0,37
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,025801 -0,29
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,044289 -0,13
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036041 -0,13
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,898777 -0,05
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023886 -1,66
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,342190 -0,67
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023479 -0,55
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,054985 -0,40
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029776 -0,17
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,041355 -0,62
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,040825 -0,53
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,076274 -0,46
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,177281 -0,43
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026759 -0,41
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,252744 -0,49
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,017516 -0,35
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,070259 -0,33
İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,277907 -0,29
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,041719 -0,28
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,026295 -0,87
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,315635 -0,67
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,994287 -0,65
Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,039265 -0,34
Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,031038 -0,33
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,857472 -1,49
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 227,443069 -1,17
QNB Finans Portföy Altın BYF 22,703331 -0,84
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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