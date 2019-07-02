Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


QNB Finans Portföy A.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 543,816140 -2,40
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,059362 -1,07
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036604 -1,05
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,051602 -0,92
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,039551 -0,73
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024288 -2,35
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021895 -1,64
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030208 -1,11
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,055650 -1,06
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,370908 -0,49
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,041434 -1,04
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,073692 -0,52
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,062712 -0,52
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,077559 -0,48
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,036759 -0,42
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,009978 -6,56
Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,983521 -1,11
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,045436 -0,37
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,071310 -0,37
İş Portföy Bir. Değ. Fon 73,767101 -0,15
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,034820 -3,02
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,099500 -2,96
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,050477 -2,51
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,021856 -1,10
Albaraka Portföy Katılım Fonu 0,991596 -0,99
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF 22,734947 -3,55
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 228,414816 -3,20
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,036604 -3,07
İş Portföy Altın Fonu 0,028408 -3,07
TEB Portföy Altın Fonu 0,061889 -3,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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