Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,021395 -2,39
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,045395 -0,21
Ak Portföy Uzun Vad.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,021395 -2,39
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,045395 -0,21
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,189253 -0,14
İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 101,414143 -0,05
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,060006 -0,01
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015257 -2,22
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,024036 -0,26
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,056245 -0,02
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,023951 -14,47
Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,470663 -0,72
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,041063 -0,48
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,027398 -0,33
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 62,789638 -0,27
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,242659 -1,01
Gedik Portföy Karma Fon 0,865313 -0,41
Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,016201 -0,18
Garanti Portföy Bir. Değ. Fon 1,733855 -0,02
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,052994 -0,00
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022098 -0,07
Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,001527 -0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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