Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|556,477370
|-0,19
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,460065
|-0,13
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,640835
|-0,13
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|145,941596
|-0,09
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,189521
|-0,09
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022235
|-0,25
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,024870
|-0,06
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Taaleri Portföy Değ. Fon
|0,600585
|-0,11
|İş Portföy Üç. Değ. Fon
|1,272757
|-0,10
|İş Portföy İki. Değ. Fon
|8,190444
|-0,05
|Actus Portföy 2019 Yatırım Dön. Değ. Fon
|1,512644
|-0,01
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,127440
|-0,44
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,035712
|-0,43
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,072785
|-0,37
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|18,578745
|-0,81
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,037568
|-0,47
|İş Portföy Altın Fonu
|0,029152
|-0,45
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,022230
|-0,45
|ING Portföy Altın Fonu
|0,028931
|-0,45
Kaynak: AA
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