Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


QNB Finans Portföy A.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 556,477370 -0,19
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,460065 -0,13
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,640835 -0,13
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 145,941596 -0,09
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,189521 -0,09
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022235 -0,25
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024870 -0,06
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Taaleri Portföy Değ. Fon 0,600585 -0,11
İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,272757 -0,10
İş Portföy İki. Değ. Fon 8,190444 -0,05
Actus Portföy 2019 Yatırım Dön. Değ. Fon 1,512644 -0,01
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,127440 -0,44
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,035712 -0,43
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,072785 -0,37
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,578745 -0,81
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,037568 -0,47
İş Portföy Altın Fonu 0,029152 -0,45
Fiba Portföy Altın Fonu 0,022230 -0,45
ING Portföy Altın Fonu 0,028931 -0,45
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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