Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


İstanbul Portföy Yab.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036890 -0,48
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,386692 -0,46
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,059966 -0,42
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,061400 -0,03
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,051916 -0,03
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024885 -2,30
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,376375 -0,74
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,056079 -0,70
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030505 -0,49
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,620497 -0,29
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,036439 -1,52
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,094344 -1,06
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,041643 -1,02
İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047548 -0,97
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,040854 -0,95
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,120210 -1,18
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,040786 -0,51
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,052429 -0,41
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,539287 -0,40
HSBC Portföy Değ. Fon 83,761713 -0,32
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,035866 -1,52
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,132460 -1,47
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,076718 -1,22
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,876137 -0,66
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,981531 -0,54
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 236,025448 -1,64
Fiba Portföy Altın Fonu 0,022331 -1,51
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,037746 -1,51
TEB Portföy Altın Fonu 0,063806 -1,50
ING Portföy Altın Fonu 0,029062 -1,48
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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