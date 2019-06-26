Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


HSBC Portföy Uzun Vad.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,457375 -0,94
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,045215 -0,85
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 555,479864 -0,68
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,189019 -0,65
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,639802 -0,44
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,035531 -0,98
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 68,246071 -0,89
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,027190 -0,33
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,062639 -0,24
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 34,359801 -0,03
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,100330 -0,36
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,028348 -0,27
Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,017322 -0,12
Garanti Portföy Üç. Değ. Fon 1,794078 -0,12
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,026400 -0,05
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,814269 -0,32
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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