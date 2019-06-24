Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları


Azimut PYŞ Kar Payı Öd.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,027566 -0,55
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 48,680790 -0,48
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,140092 -0,46
Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,459227 -0,45
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047853 -0,43
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,016218 -0,30
Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,096103 -0,17
Oyak Portföy Bir. Değ. Fon 0,028292 -0,14
Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu 31,258338 -0,14
Gedik Portföy Karma Fon 0,859570 -0,12
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,866528 -0,46
Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,030587 -0,24
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,744128 -0,23
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,975651 -0,08
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,025229 -0,02
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,731714 -0,60
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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