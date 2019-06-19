Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


QNB Finans Portföy A.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 563,680135 -0,42
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,051992 -0,33
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,039358 -0,33
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,999757 -0,30
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,060533 -0,26
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021699 -0,22
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,036337 -0,22
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,992434 -0,39
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,005742 -0,40
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022190 -0,39
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,289489 -0,37
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,118634 -0,31
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 227,513087 -0,22
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et