Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


QNB Finans Portföy A.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 562,347478 -0,01
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014397 -0,50
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,311839 -0,14
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022881 -0,03
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,170457 0,00
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 60,069598 -1,36
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,820796 -1,09
İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041979 -0,98
Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,019086 -0,82
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,962898 -0,82
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,491809 -0,37
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,038898 -0,32
Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,016331 -0,20
Deniz Port. Üç. Değ. Fon 0,874995 -0,17
Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,423889 -0,10
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,024324 -0,46
Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,036999 -0,24
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,948194 -0,22
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,075096 -0,16
Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,030179 -0,05
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF 21,947559 -0,07
Deniz Port. Altın Fonu 0,031021 -0,02
Ak Portföy Altın Fonu 0,056609 -0,02
ING Portföy Altın Fonu 0,027273 -0,01
HSBC Portföy Altın Fonu 2,166945 -0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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