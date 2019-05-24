Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,405866
|-0,48
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,025795
|-0,40
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,171202
|-0,37
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,568457
|-0,23
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|137,112116
|-0,19
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,016450
|-4,48
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,023751
|-0,88
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,445903
|-0,37
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,023815
|-0,30
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,035989
|-1,03
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,075063
|-0,69
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,064359
|-0,60
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|58,948415
|-0,57
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,027282
|-0,56
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,017966
|-2,24
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,153673
|-0,21
|Fokus Portföy Bir. Değ. Fon
|6,164271
|-0,14
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,071480
|-0,12
|Gedik Portföy Karma Fon
|0,820847
|-0,08
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,035400
|-0,84
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|16,078944
|-0,33
|Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu
|0,029623
|-0,25
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,818998
|-0,23
|Ziraat Portföy Katılım Fonu
|0,017151
|-0,09
Kaynak: AA